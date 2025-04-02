Почти 70 тыс пациентов каждый год лечатся в московской ГКБ им Савельевой

Около 70 тыс. пациентов каждый год лечатся в московской ГКБ № 31 им. Г. М. Савельевой. Больница отмечает юбилей — она работает уже 55 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

За это время ГКБ № 31 превратилась в один из флагманов московской медицины. На территории больницы функционируют самый крупный травматологический комплекс, отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, современный перинатальный центр, центр женского здоровья, а также иные подразделения.

Медицинскую помощь пациентам оказывают в рамках современных стандартов. Ежегодно в ГКБ № 31 лечатся около 70 тыс. человек. Проводится примерно 40 тыс. операций, во время которых используются и роботические технологии.

В медучреждении принимаются примерно 6 тыс. родов в год. Также ГКБ № 31 считается клинической базой для кафедр ключевых медуниверситетов РФ.

В 2023 году больница получила имя выдающегося врача, героя Труда и академика РАН Галины Савельевой. В 2025 году сотрудникам ГКБ № 31 выдали орден Пирогова. Они получили его первыми из всех медучреждений Москвы.

Собянин поздравил сотрудников ГКБ № 31 с юбилеем и поблагодарил их за работу.