Почти 500 человек посетили центр крови Подмосковья в праздничные дни

Около 500 человек посетили Московский областной центр крови, его обособленные подразделения или выездную донорскую акцию в новогодние дни. Несмотря на праздники, доноры Подмосковья в очередной раз проявили свое неравнодушие и нашли время, чтобы поделиться частичкой себя и спасти чью-то жизнь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Медики Центра крови не переставали трудиться ни на минуту. Они, как и всегда, обеспечивали круглосуточную выдачу компонентов крови для пациентов, нуждающихся в переливании.

«Благодаря нашим совместным усилиям ежегодно терапию получают десятки тысяч людей — это бесценный вклад в здоровье нашего общества, акт бесконечной доброты доноров, возможность радоваться жизни для пациентов, которым нужна наша помощь. Бесконечно благодарим и ждем вас на донацию в этом году!» — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.