Почти 35 тыс жителей Подмосковья воспользовались ИИ для анализов

Сервис на основе искусственного интеллекта для расшифровки лабораторных исследований работает в Московской области и уже привлек почти 35 тыс. пользователей за несколько месяцев. Он помогает интерпретировать результаты и дает персональные рекомендации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жителям региона доступен цифровой сервис, который автоматически анализирует результаты лабораторных исследований. Система не только расшифровывает показатели, но и формирует рекомендации при выявлении отклонений.

«Подмосковье одним из первых в стране запустило расшифровку анализов через ИИ — и за несколько месяцев сервисом воспользовались почти 35 тысяч человек. Мы видим высокий запрос на такие цифровые решения. При этом важно, что окончательное решение о лечении по-прежнему принимает врач — технологии здесь выступают помощником, а не заменой специалиста», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Расшифровка носит рекомендательный характер и не отменяет визит к врачу. Решение о необходимости лечения принимает только лечащий специалист.

Воспользоваться сервисом можно в приложении «Добродел Здоровье» во вкладке с результатами лабораторных исследований — система проанализирует их автоматически. Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.