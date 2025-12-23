Почти 3 тысячи детей в Подмосковье прошли стоматологическое лечение под наркозом

В Подмосковье с начала года почти 3 тысячи детей до 3 лет получили стоматологическую помощь под общим наркозом в пяти медицинских учреждениях региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области детям до 3 лет доступно стоматологическое лечение под общим наркозом. Такой метод применяется, если у ребенка есть заболевания, препятствующие проведению процедуры под местной анестезией, например психоневрологические или сердечно-сосудистые нарушения.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что лечение проводится в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года почти 3 тысячи детей прошли такую процедуру.

Перед лечением малыши проходят обследование у профильных специалистов для определения показаний и противопоказаний. После процедуры за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи, и при стабильном самочувствии пациента выписывают.

Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС для детей до 3 лет и для детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Направление на лечение под наркозом выдает лечащий врач при наличии соответствующих медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.