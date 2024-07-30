Почти 290 медиков начали работать в Подмосковье по программе «Приведи друга»

В Московской области уже третий год действует программа «Приведи друга», позволяющая сотрудникам медучреждений получать премии за привлечение новых специалистов. За трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тыс. рублей, а за привлечение фельдшера или медсестры — до 25 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье мы реализуем разнообразные меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Они включают как программы, направленные на решение жилищного вопроса, так и различные денежные выплаты. Благодаря программе «Приведи друга» за все время ее работы у нас в больницах и поликлиниках трудоустроились почти 900 медиков, в том числе почти 290 — за этот год», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% — после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

Программа «Приведи друга» — не единственная мера поддержки медицинских работников в регионе. Также работают программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие. Узнать больше о мерах социальной поддержки медиков и о вакансиях в медицинских учреждениях можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.