Почти 273 тыс жителей Подмосковья получили помощь в мобильных медкомплексах

Мобильные медицинские бригады с начала года совершили около 12 тыс. выездов в Подмосковье и оказали помощь почти 273 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители отдаленных территорий Московской области могут пройти в мобильных комплексах первый этап диспансеризации, вакцинацию против гриппа, рентгенологические, флюорографические и другие исследования.

«Мобильные комплексы делают медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных районов. Пациенты могут пройти обследования и получить консультацию врача в своем населенном пункте, не тратя время на дорогу до поликлиники. С начала года выездные бригады совершили порядка 12 тыс. выездов, во время которых медицинскую помощь получили почти 273 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов формируют с учетом потребностей населенного пункта. Его публикуют на сайтах медицинских организаций Московской области и в социальных сетях. Предварительная запись на обследование не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.