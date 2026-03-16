Почти 2 тыс жителей Подмосковья прошли онкоскрининг рта

Почти 2 тыс. жителей Московской области с начала года прошли обследование на выявление новообразований полости рта в стоматологических поликлиниках региона. У 27 человек обнаружили отклонения и направили их к онкологу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В стоматологических поликлиниках Подмосковья проводят диагностику новообразований полости рта методом люминесцентной стоматоскопии. Исследование направлено на раннее выявление онкологических заболеваний и проводится бесплатно во время приема у стоматолога.

«Люминесцентная стоматоскопия — высокоинформативный и комфортный для пациента метод диагностики, позволяющий в кратчайшие сроки выявить патологические изменения тканей полости рта. С начала года такое исследование прошли почти 2 тыс. жителей региона. У 27 пациентов по результатам обследования были выявлены отклонения, требующие консультации онколога. Все они своевременно направлены на дополнительные исследования», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обследование проводят с помощью специальной лампы и очков. Во время приема врач направляет люминесцентную лампу в полость рта, и участки с возможными патологическими изменениями светятся иначе, что позволяет заподозрить заболевание на ранней стадии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.