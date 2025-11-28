Почти 1,2 млн детей привились от гриппа в Подмосковье

В Московской области продолжается вакцинация от гриппа — как взрослых, так и детей. Прививку ребенку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе и детском саду, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска, в том числе детям. В Подмосковье уже прививились от гриппа почти 1,2 млн детей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram. Лица старше 18 лет могут пройти вакцинацию в мобильном комплексе.

Ознакомиться с графиком выездов можно по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.