Почти 10 млн звонков обработала в Подмосковье робот Светлана с начала года

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана — помогает жителям Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Также она совершает исходящие вызовы, в том числе просит оценить визит в ДКЦ им. Л. М. Рошаля, напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты с помощью телемедицинской консультации, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана помогает пациентам Московской области решать основные вопросы, а при необходимости переводит пациента на оператора. Мы постоянно расширяем функционал голосового помощника, в том числе теперь она может помочь записаться на прием к узкопрофильному специалисту или телемедицинскую консультацию. Всего с начала этого года робот Светлана обработала почти 10 млн звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот Светлана одновременно может принимать до 600 звонков. Напомним, что также записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.