Почти 10 медцентров открылись в Подмосковье за 5 лет

«Единая Россия» работает над сохранением и развитием инфраструктуры здравоохранения. По проекту «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» за 5 лет построено 180 новых объектов, проведен капитальный ремонт более 800 объектов, приобретено более 6 тыс. единиц нового оборудования. В Подмосковье построены два уникальных высокотехнологичных центра для диагностики и лечения онкологии — в Балашихе и Подольске. Открылись 5 современных центров материнства и детства. В итоге по сравнению с 2016 годом младенческая смертность сократилась почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета ОМСУ Юрия Ермакова.

В 2017 году в Раменском городском округе распахнул свои двери центр материнства и детства. За этот период здесь появились на свет 25 тыс. детей. Центр оснащен высокими технологиями и современным оборудованием, что позволяет оказывать качественную медицинскую помощь. Здесь работает отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Его специалисты оказывают экстренную помощь малышам, которые родились раньше срока или имеют какие-либо патологии.

«В Раменском городском округе по наказам избирателей проведен капремонт стоматологической поликлиники. В здании был выполнен большой объём восстановительных работ с заменой инженерных коммуникаций и установкой новейшего медицинского оборудования. Произведена реконструкция Удельнинской поликлиники в ТУ «Удельная», — отметил первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков.

С 2019 года ведется региональный проект «Добрая комната» в Раменской детской больнице, который помогает создавать более комфортные условия пребывания детей в больничной обстановке во время длительного лечения, когда вместе с ними находятся и родители.

«Красивые стены с героями мультфильмов, различные игрушки, настольные игры… — об этом заботятся мои коллеги-однопартийцы. Врачи и родители отмечают, что настроение детей, которые приходят в «Добрую комнату», меняется в лучшую сторону и помогает выздоравливать», — сказал Юрий Ермаков.

Партия «Единая Россия» продолжит реализацию проекта «Здоровое будущее» на территории Московской области. Уже в начале года открыты две новые поликлиники — в Химках и Мытищах. До конца года откроются еще четыре — две в Красногорске и две в Подольске. В планах — строительство поликлиник в Домодедово, Коломне, Реутове и Раменском, больничный комплекс в Хотьково.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.