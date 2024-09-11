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сегодня в 18:35

Почти 1 тыс человек привились от гриппа в Реутове с начала сентября

Старт прививочной кампании был дан в начале сентября. За полторы недели в поликлиниках Реутова прививки от гриппа сделали 943 пациента, что соответствуют 1,6% от плана. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Реутове применяют современные, качественные отечественные вакцины «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Они содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ.

После иммунизации риск заражения гриппом значительно снижается. Противопоказаниями для вакцинации являются острые стадии любых заболеваний, а также аллергия на белковые препараты и ранее зафиксированные нежелательные последствия после введения вакцины.

Все желающие получить надежную защиту от гриппа и его осложнений могут бесплатно прийти на вакцинацию. Взрослое население ожидают в городских поликлиниках № 1 по адресу: ул. Гагарина, 4 и № 2 по адресу: Юбилейный проспект, 80.

Прививки детям сделают в детской поликлинике по адресу: Садовый проезд, 7 и в детском отделении поликлиники № 2, которая находится на Юбилейном проспекте, 17.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.