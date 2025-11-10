Почему Россия не может уснуть и чем опасно самолечение снотворными

Рост продаж снотворных препаратов фиксируется во многих странах, и Россия — не исключение. Согласно данным фармацевтического рынка РФ, продажи снотворных препаратов показывают устойчивый рост, который ускорился в последние годы. Об этом РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.

Так, с 2023 года по начало 2025 года продажи выросли примерно на 23-30%. Хотя точные цифры по российскому рынку разнятся, тенденция согласуется с общемировыми тенденциями: проблемы со сном становятся массовым явлением. За этими сухими цифрами скрывается масштабная «тихая» эпидемия бессонницы.

По словам врача, глобально это можно связать с ростом уровня стресса и постоянной перегрузкой нервной системы. Столкнувшись с бессонницей, многие идут по пути наименьшего сопротивления — приобретают в аптеке препарат без рецепта или используют чужой рецепт для покупки этого препарата. Такой подход крайне опасен по нескольким причинам.

Отсутствие диагноза — бессонница часто является не самостоятельным заболеванием, а симптомом других нарушений, таких как тревожное расстройство или депрессия. Статистика ВОЗ демонстрирует, что сотни миллионов людей живут с депрессией, а расстройства тревожного спектра имеют еще более широкое распространение. Прием снотворного в этом случае лишь маскирует симптом, не решая основную проблему.

Кроме того, есть риск зависимости и толерантности — многие снотворные препараты, особенно из рецептурной группы, при длительном приеме вызывают привыкание. Организм перестает на них реагировать: со временем требуется увеличение дозировки для достижения того же эффекта, что формирует порочный круг зависимости.

Побочные эффекты: даже современные препараты могут вызывать ряд нежелательных явлений (дневную сонливость, заторможенность, проблемы с концентрацией внимания), что особенно опасно для водителей и людей, чья специальность требует концентрации внимания. Некоторые снотворные препараты при длительном приеме могут негативно влиять на память.

Решение проблемы бессонницы требует комплексного подхода, способного повлиять на ее причину, а не просто приема снотворных препаратов.

«Рекомендуется начинать с немедикаментозных мер и прежде всего — с гигиены сна, которая подразумевает регулярное время отхода ко сну и пробуждения, даже в выходные дни. Необходимо также помнить правило: в спальне должно быть темно и тихо. Свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна», — сказал врач.

Необходимо соблюдать «цифровой детокс»: следует отказаться от использования смартфонов, планшетов и просмотра телевизора как минимум за час до сна. Начните практиковать различные методики, направленные на снижение общего уровня стресса. В этом помогут медитация и умеренная физическая активность за несколько часов до сна.

«Если эти меры не помогают, ключевым шагом является обращение к врачу — сомнологу, который специализируется на диагностике и лечении проблем сна. Специалист поможет установить истинную причину нарушения сна, будь то соматическое заболевание, тревожное расстройство или первичная инсомния (когда проблемы со сном не связаны с другими заболеваниями или состояниями), и назначит адекватную терапию. В арсенале врачей есть как методы когнитивно-поведенческой терапии, признанные „золотым стандартом“ лечения хронической бессонницы, так и современные лекарственные средства, которые могут быть назначены с учетом всех индивидуальных особенностей пациента под медицинским контролем», — объяснил Гурьянов.

