Плохое состояние зубов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Стоматологи и нутрициологи предупреждают, что запущенные стоматологические проблемы могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению обмена веществ и другим хроническим патологиям, сообщает «Крымская газета» .

Современные исследования подтверждают связь между состоянием зубов и работой внутренних органов. Стоматолог Кирилл Поляков отметил, что хронические воспаления в полости рта увеличивают риск атеросклероза и скачков давления. Причиной становится системное воспаление, которое развивается при длительном отсутствии лечения зубов.

Особое внимание ученые уделяют бактерии Porphyromonas gingivalis, вызывающей пародонтит. Она способна провоцировать фиброз сердечной мышцы, что приводит к нарушению ритма сердца и увеличивает риск инфаркта. Также эта бактерия связана с ревматоидным артритом и болезнью Альцгеймера.

Стоматолог-ортопед Глеб Голубев подчеркнул, что плохое состояние зубов ухудшает переваривание пищи, снижает усвоение питательных веществ и может привести к заболеваниям желудка и кишечника.

Нутрициолог Наталья Зубарева добавила, что нарушение микрофлоры рта влияет на обмен веществ и повышает риск ожирения. Для поддержания баланса микробиома рта специалисты рекомендуют употреблять пробиотики, антиоксиданты, витамин D, омега-3 и цинк, а также ограничивать сахар и ультрапереработанные продукты.

