Питание и сон: россияне рассказали о причинах своих проблем со здоровьем

Еще 30% указали на психологическую или физическую усталость, 26% — на отсутствие хотя бы умеренного спорта и 23% — на плохую медицину.

Кроме того, еще 21% считают, что болеют из-за плохой экологии, 16% вспомнили о вредных привычках, 13% — об игнорировании профилактических осмотров и еще 9% — о недолеченных заболеваниях.

При этом, женщины чаще сетуют на усталость, плохую экологию и недостаток физической активности, а мужчины — на вредные привычки и проблемы в медицинском обслуживании. Эти же причины называют люди старше 45 лет.

Респонденты, зарабатывающие до 50 тысяч рублей, указали на несоблюдение режима, а те, кто получают до 100 тысяч — на качество медицинских услуг, экологическую обстановку и отсутствие регулярных осмотров у врача.