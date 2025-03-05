Пить зимой и летом: врач назвал главный продукт для разжижения крови

Повышенная вязкость крови ухудшает кровоснабжение головного мозга и других жизненно важных органов и тканей, что может приводить к инфарктам, инсультам, а также слабости, головокружениям, депрессии. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие продукты нужно употреблять, если кровь слишком густая, сообщает «Вечерняя Москва».

О том, что у человека густая кровь, могут говорить частые недомогания и общее плохое самочувствие. Но чтобы точно определить вязкость крови, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.

Среди разжижающих кровь продуктов медик назвал говяжью печень, малину и чеснок. Малина богата салициловой кислотой, которая эффективно разжижает кровь. Говяжья печень содержит гепарин, а в составе чеснока есть аллицин, — все эти вещества обладают кроворазжижающим эффектом, рассказал врач.

Однако основная причина густой крови — это недостаток жидкости в организме, предупредил специалист.

«Поэтому ключевой продукт, который нужно использовать для разжижения крови, — это вода, причем пить надо зимой и летом», — отметил Кондрахин.

Признаками того, что кровь, наоборот, слишком жидкая, являются спонтанные кровотечения из носа, синяки и кровоподтеки на коже, добавил он.

Употребление мяса, соленого и сладкого в умеренных количествах снизят текучесть крови, заключил эксперт.