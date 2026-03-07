Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ завершится к апрелю в России

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может завершиться уже к апрелю. Такой прогноз сделала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова, сообщает РИА Новости .

По словам специалиста, сроки окончания эпидсезона напрямую зависят от активности россиян в вопросах профилактики. Если люди не будут соблюдать меры специфической и неспецифической защиты, волна заболеваемости может растянуться до конца апреля.

«Если население включится в эту работу, то мы можем к апрелю уже закончить этот эпидсезон», — заявила специалист.

Малинникова также напомнила, что хотя оптимальное время для вакцинации — начало эпидсезона, прививка остается эффективной и в более поздние сроки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.