Петербуржцы могут бесплатно проверить здоровье на Приморском проспекте

Жители Санкт-Петербурга и гости города могут бесплатно проверить состояние здоровья на Приморском проспекте в ТРЦ «Питерлэнд» в рамках мероприятия серии «Территория здоровья», пишет газета «Петербургский дневник» .

У жителей Северной столицы России, а также у гостей города, есть еще один день, чтобы пройти обследование в рецепционном пространстве и специальной зоне с тренажерами, макетами и диагностическими приборами в ТРЦ «Питерлэнд» на Приморском проспекте. Акция началась еще 23 августа и завершится 25 августа в 20:00.

Желающие могут бесплатно проконсультироваться у врачей, а также пройти диагностику по профилактике ряда заболеваний, в том числе эндокринной системы. Медики прямо на месте делают экспресс-тесты на содержание глюкозы в крови.

У петербуржцев и туристов также есть возможность пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Мероприятие в рамках «Территории здоровья» начнется 25 августа в 14:00. У горожан еще есть возможность получить бесплатную консультацию узкого специалиста.