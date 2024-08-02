Петербурженки оценили новый подарочный набор для новорожденных
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С 1 августа в Санкт-Петербурге ввели новую меру поддержки молодых семей — вручение подарочного набора для новорожденных при регистрации ребенка в ЗАГСе. В набор вошли различные детские товары на общую сумму, по оценке Смольного, около 15 тысяч рублей, пишет газета «Петербургский дневник».
Как отмечают местные жительницы, эта инициатива окажется особенно полезной для молодых родителей, впервые столкнувшихся с необходимостью обеспечить ребенка всем необходимым.
Главный врач Городского перинатального центра №1 Галина Гриненко отметила, что в Петербурге растет число женщин старшего репродуктивного возраста, рожающих первенцев, и для таких семей подобные меры поддержки особенно актуальны.
Новый подарочный набор не заменяет существующие в городе единовременные выплаты при рождении ребенка, которые составляют от 41 до 68 тысяч рублей в зависимости от очередности ребенка в семье.
По словам экспертов, весь комплекс мер социальной поддержки материнства и детства в Санкт-Петербурге является действенным и востребованным.