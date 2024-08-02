Петербурженки оценили новый подарочный набор для новорожденных

сегодня в 17:04

С 1 августа в Санкт-Петербурге ввели новую меру поддержки молодых семей — вручение подарочного набора для новорожденных при регистрации ребенка в ЗАГСе. В набор вошли различные детские товары на общую сумму, по оценке Смольного, около 15 тысяч рублей, пишет газета «Петербургский дневник» .

Как отмечают местные жительницы, эта инициатива окажется особенно полезной для молодых родителей, впервые столкнувшихся с необходимостью обеспечить ребенка всем необходимым.

Главный врач Городского перинатального центра №1 Галина Гриненко отметила, что в Петербурге растет число женщин старшего репродуктивного возраста, рожающих первенцев, и для таких семей подобные меры поддержки особенно актуальны.

Новый подарочный набор не заменяет существующие в городе единовременные выплаты при рождении ребенка, которые составляют от 41 до 68 тысяч рублей в зависимости от очередности ребенка в семье.

По словам экспертов, весь комплекс мер социальной поддержки материнства и детства в Санкт-Петербурге является действенным и востребованным.