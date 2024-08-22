Первых пациентов принял клинико-диагностический центр им Л. М. Рошаля

Сегодня первые пациенты пришли на прием в клинико-диагностический центр детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. Он рассчитан на 300 посещений в смену. Здесь принимают узкопрофильные специалисты: гастроэнтеролог, невролог, кардиолог, эндокринолог и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Вчера Президент РФ Владимир Путин совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетили флагманскую детскую больницу в регионе. Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля будет ключевым медучреждением, оказывающим медицинскую помощь детскому населению. Сегодня клинико-диагностический центр принял своих первых пациентов. Всего узкопрофильные специалисты осмотрели 23 ребенка», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Попасть на прием в клинико-диагностический центр детского клинического центра им. Л. М. Рошаля можно по направлению лечащего врача. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.

В детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля будут функционировать 26 отделений по 28 профилям. Он рассчитан на 461 койку. В год по ОМС стационарную медпомощь в клинике будут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов.

Кроме того, еще 150 тыс. детей смогут иметь возможность проходить обследования и консультироваться с врачами. Более подробно с работой центра можно ознакомиться в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.