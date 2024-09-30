Первичное звено здравоохранения модернизируют в России

В проект федерального бюджета на 2025 год Минфин заложил средства, которые потратят на модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщает РИА Новости .

«В трехлетке продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц», — говорится в сообщении ведомства.

Также в рамках модернизации планируют создать систему дистанционного мониторинга здоровья, а также построить новые объекты в системе здравоохранения. Минфин заложил средства на преобразования здравоохранения в том числе и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в проект бюджета на предстоящий год также заложили средства на укрепление обороноспособности.