Первичное звено здравоохранения модернизируют в России
В проект федерального бюджета на 2025 год Минфин заложил средства, которые потратят на модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщает РИА Новости.
«В трехлетке продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц», — говорится в сообщении ведомства.
Также в рамках модернизации планируют создать систему дистанционного мониторинга здоровья, а также построить новые объекты в системе здравоохранения. Минфин заложил средства на преобразования здравоохранения в том числе и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в проект бюджета на предстоящий год также заложили средства на укрепление обороноспособности.