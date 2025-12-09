«Перегородка рухнула»: к чему привело москвичку постоянное ковыряние в носу

Москвичка часто ковыряла в носу и разрушила перегородку

Жительница Москвы столкнулась с деформацией носа, вызванной ее привычкой частого механического воздействия в полостях. Женщина постоянно ковыряла в носу пальцем, убирая сухие корки, которые на самом деле были ее перегородкой, сообщает «SHOT Проверка» .

Пациентка поделилась, что на протяжении трех лет ощущала необъяснимый дискомфорт в носовой полости. Сухость слизистой оболочки приводила к образованию корок, от которых она пыталась избавиться.

По прошествии времени произошло уменьшение размеров носа. Москвичка поздно обратилась за медицинской помощью, в результате чего значительная часть ее носовой перегородки атрофировалась. Медики первоначально предположили наличие последствий хирургического вмешательства или пластической операции. Однако пациентка настаивала на отсутствии каких-либо операций на лице в анамнезе.

Диагностика выявила развитие васкулита — аутоиммунного воспалительного процесса в сосудистых стенках. Выяснилось, что костная ткань начала заполнять полости в носу, а удаляемые пациенткой сухие корки представляли собой фрагменты носовой перегородки, которая подверглась разрушению, и в итоге нос женщины частично «рухнул».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.