Педиатры Подмосковья рассказали, когда вести ребенка к врачу

Специалисты НИКИ детства разъяснили, как часто нужно показывать ребенка педиатру и в каких случаях требуется срочная помощь врача в Подмосковье. Рекомендации касаются плановых осмотров и признаков недомогания у детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Первые годы жизни формируют основу здоровья ребенка, его иммунитет и физическое развитие. Регулярные визиты к педиатру помогают контролировать эти процессы и своевременно выявлять возможные отклонения.

«Важно, чтобы ребенок с ранних лет воспринимал врача как помощника и друга. Доверие к доктору, сформированное в детстве, помогает во взрослой жизни ответственно относиться к своему здоровью: не игнорировать тревожные симптомы, вовремя проходить осмотры и следовать рекомендациям специалиста», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В первый месяц жизни педиатр посещает новорожденного на дому, что позволяет оценить его состояние в привычной обстановке и помочь семье адаптироваться. В возрасте одного месяца проводится плановый прием в поликлинике с измерением роста, веса и оценкой пропорций тела. До года ребенка необходимо показывать врачу ежемесячно, чтобы не пропустить важные этапы развития, вакцинацию и консультации узких специалистов.

После года, если ребенок здоров, визиты становятся реже: от года до трех лет — примерно раз в три месяца, затем — перед поступлением в детский сад, школу и в рамках ежегодной диспансеризации. Срочно обратиться к врачу следует при болях в животе, ушах или голове, кашле, насморке, расстройствах пищеварения, кожных высыпаниях и высокой температуре. В последнем случае рекомендуется вызвать врача на дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.