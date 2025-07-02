Педиатр рассказала, почему ребенок отказывается от еды в жару

Педиатр из детской медицинской клиники «СМ-Клиника» Айгюль Исрафилова объяснила, с чем может быть связано снижение аппетита у детей в жаркую погоду. Специалист отметила, что этому способствуют несколько факторов, включая естественные физиологические процессы, сообщает «СтальМедиа» .

Врач уточнила, что при высокой температуре воздуха организм направляет энергию на терморегуляцию, из-за чего пищеварение становится менее приоритетным. Еще одной возможной причиной отсутствия аппетита может стать недостаток жидкости в организме, так как в жару усиливается потоотделение.

«Временный отказ от еды при сохранении активности и нормальном питьевом режиме — не повод для паники. Но следует обратить внимание на такие тревожные признаки: ребенок вялый, сонливый, отказывается от воды, появились симптомы обезвоживания (сухие губы, редкое мочеиспускание, плач „без слез“), потеря веса, рвота, высокая температура. В этих случаях обязательно нужна консультация врача», — подчеркнула Исрафилова.

Ранее эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина перечислила факторы, мешающие нормальному сну. Она посоветовала за 2–3 часа до сна исключить кофе, активные физические нагрузки и использование электронных устройств — все это может нарушить процесс засыпания.