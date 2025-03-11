Педиатр раскрыл, у каких детей чаще всего появляется сезонная аллергия

Врач: аллергия у детей может появиться из-за антибиотиков и бытовой химии

Сезон аллергии в этом году наступает раньше обычного из-за ранней весны. Педиатр, специалист по клинической и лабораторной диагностике Александр Карасев рассказал, кто из детей чаще подвержен этому заболеванию, сообщает Общественная Служба Новостей .

Одна из причин появления аллергии — злоупотребление моющими средствами.

«В семьях, где принято бояться микробов и использовать огромное количество моющих средств, количество аллергических реакций в несколько раз выше», — отметил врач.

По его словам, спровоцировать аллергию также может бесконтрольный прием антибиотиков: дети, которые принимали 6-7 курсов антибиотиков, имеют максимальные риски развития аллергии и других аутоиммунных заболеваний.

Карасев отметил, что маска от пыльцы не защитит. Он посоветовал использовать домашние воздухоочистители и увлажнители с хепофильтром.