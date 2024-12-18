Память не снижает, но аллергию может вызвать: хирург развеял мифы о наркозе

Профессор Карапетян: наркоз может вызвать аллергию, как и любой другой препарат

Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Георгий Карапетян заявил, что вокруг наркоза очень много мифов, и перечислил основные из них, сообщает aif.ru .

Во-первых, он не подтвердил идею о том, что анестезия в целом негативно влияет на здоровье: во многих случаях операция необходима и делается она под наркозом.

Во-вторых, мифом является мысль о том, что он якобы сокращает продолжительность жизни: под общей анестезией человек может потерять до 130 000 или 150 000 нейронов головного мозга, но общее их количество составляет около 100 миллиардов, и влияние незначительно.

Кроме того, наркоз склонен вызывать аллергические реакции, чем любой другой препарат, а при соблюдении всех протоколов и методологии отходить от него будет проще, чем принято считать.

Мифом является и мысль о том, что местная анестезия чем-то лучше общей: выбор метода и лекарств очень зависит от ситуации, общим наркозом занимается анестезиолог-реаниматолог, а местную может производить врач любой специальности, также отметил эксперт.