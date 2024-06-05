сегодня в 13:03

Палеев о локализации фармпроизводства в РФ: принят верный вектор

В России сегодня многие фармкомпании пытаются локализовать производство на территории государства, и этот процесс идет удачно, сообщил корреспонденту РИАМО первый заместитель гендиректора НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова, член-корреспондент РАН Филлип Палеев.

«Принят абсолютно верный вектор, определяющий суверенитет и безопасность России, который определен государством и поддерживается российскими производителями», — сказал Палеев.

По его словам, это удается, так как государство всерьез начало заниматься развитием промышленности. Но надо понимать, что это системная работа, ее невозможно решить за один день, она решается постепенно, годами.

Профессор обратил внимание, что активно развиваются отечественные компании, которые занимаются производством протезов клапанов сердца, стентов для сосудов сердца, шовным материалом, расходными материалами для высокотехнологичной медицинской помощи и пр.

«Это результат политики импортозамещения и развития собственных технологий, которые открыли возможность производства качественной и востребованной продукции на отечественных мощностях», — заявил Палеев.

Важно, чтобы отечественные разработки были не хуже иностранных аналогов, подчеркнул он.

«Мы идем к главной цели, которую определил президент России Владимир Путин, — снижение смертности от болезней системы кровообращения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни», — отметил профессор.