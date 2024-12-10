Овощ для гипертоников: диетолог рассказала о пользе свеклы

Диетолог Ольга Редина рассказала о полезных свойствах свеклы — противовоспалительных, омолаживающих и понижающих давление, о том, в каком виде и количестве употреблять этот продукт и кому он противопоказан, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Рединой, в свекле содержится большое количество антиоксидантов, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и снижению артериального давления.

«Исследования показывают, что всего 250 миллилитров свекольного сока в день способны значительно снизить уровень артериального давления», — отметила она.

Но если гипертоникам свекла полезна, то людям с низким артериальным давлением этот овощ противопоказан, так как он может вызвать слишком сильное падение давления и головокружение, предупредила специалист.

Также свекла богата витаминами А, С и группы В, а также содержит железо, магний и калий, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают клетки организма от повреждений, добавила диетолог.

Кроме того, благодаря клетчатке свекла способствует хорошему пищеварению и снижает уровень холестерина. Употреблять свеклу можно несколько раз в неделю в сыром, вареном и запеченном виде, добавлять в салаты и использовать как гарнир. Свекла хорошо сочетается с яблоками и морковью, добавила диетолог.