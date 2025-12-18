Отечественные таблетки для похудения начнут продавать в нижегородских аптеках

Представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал, что в скором времени, ориентировочно в течение месяца, в аптечных сетях Нижегородской области появятся первые произведенные в России таблетированные препараты для борьбы с ожирением, сообщает ИА «Время Н» .

«Это все тот же аналог „Оземпика“, но теперь не шприц, а таблетированная форма», — подчеркнул специалист.

Производством первого отечественного семаглутида в таблетках займется биофармацевтическая компания «Промомед», расположенная в Мордовии.

По словам Никонова, препарат изначально предназначен для лечения сахарного диабета второго типа, однако широко известен и его эффект в снижении веса. Он также напомнил о важности применения семаглутида под наблюдением врача.

В российские аптеки таблетки поступят в дозировках 3, 7 и 14 мг и будут отпускаться только по рецепту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.