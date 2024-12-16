Отделения МОЦОМД подготовлены к встрече новогодних праздников

За две недели до самого любимого зимнего праздника в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) уже ощущается атмосфера Нового года. Каждое структурное подразделение стремится добавить частицу праздника в свою работу перед наступлением нового года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Стационары, детские поликлиники и женские консультации не просто украшаются елками и гирляндами; они становятся настоящими зимними сказками. В них царит домашний уют, тепло и душевность. Каждое подразделение центра разработало свои уникальные элементы декора, отражающие их неповторимость и командный дух.

«Все украшения и игрушки для елки были сделаны руками наших врачей и медицинских сестер, чтобы подарить праздничное настроение детям, их родителям и коллегам. Улыбки на лицах — это самая большая награда для нас, и мы с радостью участвуем в организации праздников», — рассказала заведующая детской поликлиникой МОЦОМД, врач-педиатр Ольга Муценко.

Также команда центра подготовила поздравление для детей сотрудников, чтобы каждый ощутил заботу и внимание, ожидая волшебства под Новый 2025 год. Праздничное оформление стало важной частью работы, способствующей единству и поддержке в коллективе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.