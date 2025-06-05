Отделение трансплантации органов и тканей открылось в московской больнице

Новое профильное отделение, занимающееся пересадкой тканей и органов, заработало в московской больнице № 52. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве пациенты с последними стадиями хронических почечных заболеваний теперь смогут получить квалифицированную хирургическую помощь в новом отделении в больнице № 52.

Самым действенным методом замещения функций почек считается их трансплантация. Именно это направление станет ключевым в работе отделения. Теперь пациентам с патологией почек будет доступно комплексное обследование: от выявления заболевания до трансплантационных операций и последующего медицинского контроля.

Открывшееся отделение стало четвертым по счету, дополнив собой существующие центры: ММНКЦ им. Боткина, НИИ скорой помощи им. Склифосовского и МКНЦ им. Логинова. Оно разместилось в современном здании с передовым операционным комплексом и двумя блоками для реанимации и интенсивной терапии пациентов.