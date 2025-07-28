Отделение реабилитации в Химках оснащено современным физиотерапевтическим оборудованием

В Химкинской клинической больнице используют аппараты, которые помогают уменьшать боль, способствуют улучшению венозного оттока и обеспечивают лимфодренаж при отеках, что значительно повышает качество восстановительного лечения пациентов. Это оборудование считается одним из самых современных в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный врач Владислав Мирзонов отметил, что современная реабилитация важна при травмах головы, спинного мозга, инсультах и после серьезных заболеваний. Раннее начало лечения улучшает состояние и помогает вернуться к активной жизни. Индивидуальные программы включают лечебную физкультуру, занятия на специальном оборудовании с биологической обратной связью и физиотерапию под руководством опытных специалистов.

«Очень здорово, что в Химках есть полноценное отделение реабилитации с современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Возможность получать качественную реабилитацию рядом с домом — это огромный плюс для наших жителей. Особенно важно, что здесь помогают пациентам после травм, инсультов и других серьезных заболеваний, что значительно ускоряет их восстановление и возвращение к активной жизни», — сказала депутат, председатель совета медицинских сестер Надежда Смирнова.

Заведующий отделением реабилитации Химкинской клинической больницы Евгений Паулкин подчеркнул, что пациенты с сомнениями в своем здоровье или перенесшие тяжелое заболевание могут пройти курс восстановительного лечения. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, получить направление у невролога или терапевта, а затем обратиться непосредственно в отделение реабилитации.

Отделение работает на базе взрослой поликлиники № 6 в формате дневного стационара. Здесь имеется современный зал лечебной физкультуры и передовое оборудование для механотерапии и физической реабилитации, включая аппараты с функцией биологической обратной связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.