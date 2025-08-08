Отделение анестезиологии и реанимации НИКИ детства отмечает три года со дня открытия

Три года назад в структуре Научно-исследовательского клинического института детства было открыто отделение анестезиологии и реаниматологии. За это время порядка 500 детей получили помощь в отделении. Почти 40% всех пациентов в отделение реанимации НИКИ детства доставляют вертолеты санавиации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В наше отделение поступают дети с острыми эндокринологическими состояниями, такими как гипогликемия, декомпенсация сахарного диабета (кетоацидоз), кризы при адреногенитальном синдроме. Также мы принимаем пациентов с острыми обострениями редких заболеваний, критическими случаями в неврологии, включая эпилепсию и аутоиммунный энцефалит, и с кардиологическими проблемами, такими как врожденные пороки сердца, требующие стабилизации и диагностики, миокардит и аритмия. Кроме того, к нам поступают пациенты с синдромом системного воспалительного ответа при ревматологических и кардиологических заболеваниях, а также с тяжелыми аллергическими реакциями, включая синдром Лайелла», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В отделении применяется принцип «открытая реанимация», который позволяет родителям быть рядом с ребенком и участвовать в процессе ранней реабилитации во время лечения. Это помогает снизить уровень стресса у ребенка, который болеет.

«К процессу восстановления ребенка в реанимации сразу же подключается мультидисциплинарная команда специалистов из отделения медицинской реабилитации Института. В ее состав входят неврологи, специалисты по эргореабилитации, медицинский психолог, логопед, массажист и врач ЛФК. Их цель — максимально помочь в восстановлении нарушенных функций организма. Для этого применяется комплексный подход: проводится курс массажа, предпринимаются меры для того, чтобы ребенок смог самостоятельно двигать пальцами, руками и ногами, сидеть. Также уделяется внимание восстановлению речи, применяется кинезитерапия и другие методы лечения», — добавил заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Скачек.

В отделении работают опытные врачи анестезиологи-реаниматологи, которые постоянно совершенствуют свои навыки и знания, чтобы обеспечить наилучшее лечение и уход для юных пациентов. Кроме того, специалисты отделения активно участвуют в научных исследованиях и разработках, внедряя новые методы лечения и диагностики.

Отделение анестезиологии и реаниматологии оснащено самым современным оборудованием и технологиями, которые позволяют проводить сложные медицинские манипуляции, в том числе интратекальное введение препаратов, анестезиологическое пособие при эндоскопиях и лечении зубов с общим обезболиванием. В открывшейся в этом году в НИКИ детства стоматологии, где лечат зубы детям с тяжелыми наследственными патологиями и неврологическими нарушениями, врачи-анестезиологи провели порядка 150 общих наркозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.