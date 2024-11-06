От простуды до мигрени: врач рассказал об опасности потепления в Москве

Врач Кондрахин: при потеплении можно очень быстро заболеть

Терапевт, кардиолог, к. м. н. Андрей Кондрахин заявил, что идущее в Москву потепление коварно для здоровья человека: можно незаметно для себя простудиться, а изменение атмосферного давления плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, сообщает Общественное Телевидение России .

«Именно сочетание ветра с высокой влажностью занижает температуру, и мы можем (заработать – ред.) переохлаждение головы, рук, ног», — сказал Кондрахин.

По его словам, это связано с тем, что при потеплении человек не всегда может адекватно оценить температуру воздуха и одевается легче, чем нужно.

Кроме того, погодные скачки провоцируют мигрень, слабость, проблемы с давлением и настроением. Человек страдает от рассеянности и вялости или, наоборот, бессонницы, также уточнил Кондрахин.

Ранее синоптики спрогнозировали на конец недели и выходные потепление: в субботу и воскресенье обещают +7-9 градусов.