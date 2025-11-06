От меда до мяса: в каких продуктах могут быть антибиотики

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что в мясе, молоке, яйцах и продуктах пчеловодства — например, меде — могут содержаться антибиотики, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Связано это с тем, что животные, насекомые (например, пчелы) или птицы получают лечение антибактериальными препаратами и для выведения их из организма необходимо время», — сказала доктор.

По ее словам, несоблюдение ветеринарных стандартов и процедур использования медикаментов, в частности, сроков их применения, ведет к технологическим нарушениям в процессе производства. В результате конечный продукт может содержать остатки антибиотиков и попадать в продажу.

Масштабное использование антимикробных средств, как в ветеринарии, так и в медицине, зачастую необоснованное, способствует развитию устойчивости к этим препаратам. В перспективе это может привести к ситуации, когда при возникновении инфекционного заболевания у человека, не окажется эффективного антибиотика, способного справиться с инфекцией.

Наличие антимикробных веществ в продуктах питания способно вызывать аллергические реакции и дисбаланс микрофлоры кишечника. Это обусловлено их разрушительным воздействием не только на вредоносные микроорганизмы, но и на полезные бактерии, необходимые для нормальной работы организма.

