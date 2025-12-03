Осознанный ритуал: эксперт рассказала о правильной чистке зубов

Руководитель японского бренда дентальной гигиены «Доктор Сияй» Станислава Путняя заявила, что чистить зубы дважды в день недостаточно: в этом вопросе нужен системный и осознанный подход, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Одной зубной щетки сегодня недостаточно. Есть участки, куда она просто не добирается: межзубные промежутки, десневая борозда, задние маляры. Именно там чаще всего остается налет, а значит, и бактерии», — сказала эксперт.

По ее словам, гигиена полости рта — это не формальность, а целенаправленное разрушение бактериальной биопленки. Эти микроорганизмы существуют по своим правилам: они кооперируются, создавая сложный налет на зубах. На ранних этапах этот налет не представляет угрозы, однако спустя примерно полдня он укрепляется и становится патогенным.

Цель — предотвратить затвердевание этого налета, поэтому зубы необходимо чистить как минимум два раза в сутки. В некоторых ситуациях может потребоваться и более частая чистка.

