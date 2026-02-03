Ошибки из-за усталости: почему выгорание врача опасно для пациентов

«Когда врач находится в сильном эмоциональном состоянии (стресс, усталость, выгорание), нарушаются логические связи, страдают внимание и память. Возрастает риск стать рассеянной, что-то забыть, выписать не ту дозировку, упустить важные детали при назначении или не донести ключевую информацию до пациента. Поэтому способность оставаться в относительно ровном, стабильном состоянии — это прямая ответственность перед теми, кто доверяет свое здоровье», — сказала Гладких.

Она отметила, что для поддержания этого равновесия есть практические инструменты: регулярные физические нагрузки, а также короткие, но обязательные перерывы в работе (хотя бы 15 минут) для сенсорной и информационной «перезагрузки».

Еще важна своевременная забота о себе при эмоциональных нагрузках, не связанных с работой. Если есть личное событие, выбивающее из колеи, важно обратиться за поддержкой к близким, родным или психологу до прихода в кабинет, чтобы прийти к пациентам в собранном и профессиональном состоянии.

«Не выносить свое эмоциональное состояние на пациентов — это залог того, что они получат именно ту помощь, в которой нуждаются, а не „эмоциональную встряску“ или ошибки, вызванные усталостью врача. Забота врача о своем ментальном и физическом благополучии — это не проявление эгоизма, а основа профессиональной надежности и качественной медицины», — заключила специалист.

3 февраля — Международный день женщины-врача. Этот праздник отмечается в честь представительниц прекрасной половины человечества, трудящихся в медицинской сфере.

