ОРВИ и вши: какие неприятности могут поджидать детей в летнем лагере?

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что в летнем лагере ребенка могут ждать не только радость и отдых, но и заболевания. Из-за скопления людей в замкнутом пространстве родителям и ребятам нужно проявлять большую осторожность со здоровьем, сообщает «Вечерняя Москва».

Первая и самая очевидная опасность — это инфекционные болезни. Некоторые дети приезжают в лагерь с инкубационным периодом заболевания: симптомов еще нет, но болезнь уже зародилась. Тогда они становятся заразны для других детей.

При несоблюдении личной гигиены ребенок также может заразиться вшами. Все вещи должны быть индивидуальными, стоит напоминать о мытье рук, чистке зубов и использовании дезинфицирующих салфеток.

«Не надо пытаться положить ребенку с собой большое количество лекарств и рассказать, как их применять, если раньше он их не употреблял. Например, антигистаминные препараты — на них тоже может возникнуть аллергия», — предупредил доктор.

По его словам, очень важно, чтобы ребенок наладил связь с вожатым или воспитателем. Тогда он не будет бояться обратиться ко взрослому, рассказать о своих проблемах и останется здоров.