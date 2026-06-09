Ортопед Игнатов связал каблуки с головной болью

Игнатов отметил, что при ходьбе нагрузка в норме распределяется между пяткой, основанием большого пальца и мизинца. Своды стопы смягчают удар и защищают суставы и позвоночник.

Неправильно подобранная обувь нарушает биомеханику. Высокие каблуки переносят вес на переднюю часть стопы, повышают давление на пальцы и могут привести к hallux valgus — отклонению большого пальца наружу.

«Неправильно подобранная обувь может влиять не только на состояние стоп, но и на общее самочувствие. При каждом шаге ударная волна проходит от пяток вверх по позвоночнику, достигая шейного отдела. В норме стопы частично гасят эту нагрузку, однако при нарушении амортизации, например из-за регулярного ношения обуви на высоких каблуках, ударное воздействие усиливается. Это может приводить не только к дискомфорту в ногах и спине, но и к появлению головных болей», — предупредил Игнатов.

Врач назвал более безопасной обувь на каблуке 2–4 см, с просторным носком и регулировкой посадки. Он также посоветовал использовать ортопедические стельки: они поддерживают своды стопы и снижают нагрузку на суставы, позвоночник и ноги.

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