Ортодонт Дьячкова объяснила, как выбрать зубную пасту

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова заявила, что зубная паста без фтора не обеспечивает доказанной защиты от кариеса. Главным критерием выбора она назвала концентрацию фтора.

По словам Яны Дьячковой, при выборе пасты не стоит ориентироваться на цену и громкие обещания на упаковке. Для взрослого человека важнее всего наличие фтора в правильной концентрации — около 1350–1500 ppm.

«Одной из важных составляющих в зубной пасте для взрослого человека является наличие фтора в правильной концентрации. Фтор укрепляет эмаль и снижает риск кариеса. Для большинства взрослых подходит концентрация около 1350–1500 ppm. Все остальное — дополнительные свойства, которые могут быть полезны, но не являются обязательными», — рассказала врач в эфире радио Sputnik.

Если есть чувствительность зубов, стоит выбирать пасты со специальными компонентами, а при воспалении десен — противовоспалительные формулы. При этом паста остается вспомогательным средством.

«Очень важно понимать: паста — это вспомогательное средство. Основную работу делает не она, а щетка и правильная техника чистки. Даже самая дорогая паста не компенсирует неправильные движения или полминуты чистки зубов "для галочки". И наоборот — при грамотной гигиене обычная качественная паста средней ценовой категории будет работать прекрасно», — подчеркнула Дьячкова.

Врач добавила, что взрослым без выраженных проблем подходит одна базовая паста с фтором, а детям необходима паста с концентрацией фтора по возрасту. Переплата, по ее словам, чаще связана с маркетингом и упаковкой, а не с принципиальными отличиями в составе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.