Опубликованы кадры из рехаба, где проходит лечение Гуф

В Сети появились кадры из рехаба, где проходит лечение рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф. В его палате на окнах установлены металлические решетки, сообщает SHOT .

Гуф проходит лечение в наркологической клинике в Басманном районе Москвы. Оказалось, что он получает услуги по бартеру — до госпитализации он рекламировал рехаб на просторах интернета.

На опубликованном видео видно, что исполнитель в клинике ведет себя адекватно. Он спокойно передвигается по палате, размахивая рукой в гипсе. При этом на окнах установлены металлические решетки.

15 тыс. рублей в сутки — это стоимость отдельной палаты в наркологической клинике. Минимальный срок лечения составляет 28 дней — это 420 тыс. рублей. Для каждого пациента свой срок восстановления. Сколько Гуф будет находиться в рехабе, пока неизвестно.

Долматов уже требовал как можно скорее забрать его из реабилитационного центра, поскольку у него была «сильная ломка». Музыкант регулярно использовал тревожную кнопку и пытался покинуть учреждение самостоятельно.

Ранее против Гуфа возбудили уголовное дело. Его обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц с использованием насилия. 29 октября музыканту надели на ногу электронный браслет.