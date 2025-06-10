«Оптимальной позы нет»: сомнолог рассказал, как правильно спать

Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что людям с храпом и апноэ не рекомендуется спать на спине, но в целом оптимальной позы для сна не существует. Все очень индивидуально, зависит от состояния здоровья и фазы сна, сообщает Общественная Служба Новостей .

«У нас есть разные стадии сна. В глубокой стадии — максимальное мышечное расслабление. Мы лежим, позу не меняем. Потом, обычно где-то часа через полтора, мы выходим в поверхностный сон, тонус мышц повышается, и мы можем переворачиваться с боку на бок», — сказал доктор.

По его словам, если у человека во сне затекают руки или ноги, организм может самостоятельно поменять положение тела. Страдающие от храпа люди, чтобы не переворачиваться на спину, привязывают к ней какие-то предметы или пришивают к кровати мячики.

То же относится и к вопросу о правильной позе для засыпания: важно, чтобы было просто удобно, заключил Кудинов.