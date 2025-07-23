Операторы центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали около 150 тыс звонков

В Московской области будущие мамы могут задать волнующие их вопросы, позвонив в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Его операторы расскажут о системе родовспоможения региона, документах, необходимых в роддоме, положенных выплатах, помогут с выбором медицинского учреждения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства будущих мам информация о системе родовспоможения региона собрана также на портале «Стань мамой в Подмосковье». Если же у женщины остались какие-то вопросы, то она может задать их, позвонив в кол-центр. С начала этого года его операторы обработали почти 150 тыс. звонков, из них порядка 8,9 тыс. поступили из других регионов. Всего с 2019 года операторы кол-центра приняли более 1,3 млн звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Узнать больше о работе системы родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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