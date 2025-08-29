Опасный поцелуй: врач рассказала о рисках заражения кариесом
Доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева заявила, что провоцирующие кариес микробы способны передаваться при поцелуях, сообщает Газета.ru.
«Важно, то, что отдельная бактерия не вызовет кариес или пародонтит, для того чтобы проявились агрессивные свойства микроорганизмов, они должны объединиться между собой (это объединение называется биопленка). Кариес и пародонтит вызываются именно сформированными биопленками», — сказала доктор.
По ее словам, через поцелуй и нарушение правил личной гигиены (например, использование общей зубной щетки) могут передаваться не только микроорганизмы, которые способствуют развитию кариеса. Также могут передаваться микроорганизмы, которые в норме не живут в ротовой полости и способны вызывать инфекционные заболевания: вирусные и бактериальные. Примером может служить грипп или ангина или даже специфические заболевания — туберкулез или сифилис», — рассказала врач.
Для окончательного формирования биопленки необходимо время — это примерно 5-6 часов. Вот почему человек должен чистить зубы как минимум два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном.