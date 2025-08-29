Опасный поцелуй: врач рассказала о рисках заражения кариесом

«Важно, то, что отдельная бактерия не вызовет кариес или пародонтит, для того чтобы проявились агрессивные свойства микроорганизмов, они должны объединиться между собой (это объединение называется биопленка). Кариес и пародонтит вызываются именно сформированными биопленками», — сказала доктор.

По ее словам, через поцелуй и нарушение правил личной гигиены (например, использование общей зубной щетки) могут передаваться не только микроорганизмы, которые способствуют развитию кариеса. Также могут передаваться микроорганизмы, которые в норме не живут в ротовой полости и способны вызывать инфекционные заболевания: вирусные и бактериальные. Примером может служить грипп или ангина или даже специфические заболевания — туберкулез или сифилис», — рассказала врач.

Для окончательного формирования биопленки необходимо время — это примерно 5-6 часов. Вот почему человек должен чистить зубы как минимум два раза в день — утром после завтрака и вечером перед сном.