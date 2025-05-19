Опасный двойник: россиянам объяснили, как отличить черемшу от чемерицы

Главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал, как отличить черемшу от ее опасного двойника — чемерицы, содержащей токсичный алкалоид вериатрин, сообщает ИА «Время Н» .

«По стране уже прокатилась волна отравлений. Смертельно опасный двойник черемши можно встретить и в лесу, и на рынке. Чемерица содержит токсичный алкалоид вериатрин — даже небольшой съеденный листик может вызвать отравление с тошнотой, рвотой, сильным головокружением и резким ухудшением состояния», — отметил он.

Настоящая черемша обладает выраженным чесночным запахом, а ее листья обычно отличаются гладкостью и нежностью.

Чемерица же часто имеет едва уловимый «лесной» аромат, а ее листья характеризуются наличием мелких складок и ворсинок.

Высота стебля съедобной черемши не превышает 40 см, в то время как ядовитая чемерица может вырастать до метра.