Онколог рассказала, как справиться с побочными эффектами химиотерапии

Химиотерапия — важный метод в борьбе с онкологией, но ее возможные побочные эффекты могут значительно ухудшить качество жизни пациентов и затруднять процесс восстановления, сообщила РИАМО руководитель отделения противоопухолевой терапии, врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Вуль.

«Одним из способов минимизировать негативное влияние побочных эффектов является новая программа проактивного наблюдения, разработанная и внедренная в онкологическом центре клиники академика Ройтберга», — рассказала Вуль.

Она подчеркнула, что над программой работала команда в составе врачей отделения и специалистов службы информационных технологий.

По словам специалиста, одна из главных проблем химиотерапии — недооценка и игнорирование побочных эффектов, особенно в начале лечения. Многие пациенты не осознают опасность некоторых симптомов или считают их нормальными, игнорируя сигналы организма до появления серьезных проблем.

В клинике имени академика Ройтберга для решения данной проблемы используется программа проактивного наблюдения с применением искусственного интеллекта. Программа обеспечивает взаимодействие врача и пациента, который проходит химиотерапию, помогая отслеживать состояние и получать рекомендации по устранению побочных эффектов. Также программа помогает понять, при каких симптомах следует немедленно обратиться к врачу.

«Как это работает? После очередного курса химиотерапии пациент по электронной почте получает индивидуальный опросник с частотой, определяемой лечащим врачом (например, 1 раз в 3 дня)», — отметила онколог.

Далее нейросеть на основе ожидаемых побочных эффектов от каждого лекарственного препарата создает опросник для каждого пациента, учитывая данные из официальной инструкции. При обнаружении тревожных симптомов ИИ передает информацию врачу, который оценивает ситуацию и принимает меры.

Программа проактивного наблюдения дает пациентам и их близким ощущение контроля и спокойствия, позволяя быть в курсе своего состояния, и своевременно обращаться к врачу. Еще она помогает оперативно корректировать терапию и предотвращать госпитализации, а также повышать эффективность лечения, заключила Вуль.

Всемирный день борьбы против рака в 2025 году отмечается 4 февраля. Праздник призван повышать осведомленность людей по всей планете об онкологических заболеваниях.