Онколог объяснил, как некоторые больные резко выходят в ремиссию

Американцу поставили диагноз «рак легких», и доктора отмерили ему не больше шести месяцев жизни. Однако мужчина отказался от интенсивного лечения, решил переехать на греческий остров, где занялся физической работой и стал больше общаться с близкими. К удивлению, смертельная болезнь отступила и мужчина прожил еще 40 лет после постановки диагноза. «Вечерняя Москва» обратилась к онкологу Евгению Черемушкину, чтобы понять, когда, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, у человека может наступить ремиссия.

Черемушкин отметил, что в медицинской практике действительно встречаются случаи неожиданного улучшения при онкологическом диагнозе. Этому феномену есть несколько объяснений.

«Как правило такому течению событий предшествует смена образа жизни. Когда человек исключает регулярные стрессы, меняет привычное местожительство, меняет род деятельности и находит новые увлечения, он стимулирует собственную иммунную систему бороться с недугом. Благодаря этому сам организм подавляет раковый процесс, и человек исцеляется. Такие случаи называют спонтанной регрессией», — рассказал врач.

Однако невозможно заранее сказать, поможет ли такой подход каждому пациенту с онкологией, подчеркнул онколог. По словам специалиста, все зависит от уникальных возможностей организма. Если человек ослаблен, страдает от ряда хронических заболеваний и у него есть проблемы с органами выделения, маловероятно, что смена образа жизни приведет к исцелению. Подобные изменения оказывают положительное влияние на ход болезни у тех пациентов, у которых минимальное количество хронических заболеваний.

Кроме того, иногда врачи ошибочно интерпретируют изменения на снимках как рак, а на самом деле это оказывается менее серьезный воспалительный процесс, с которым организм может справиться самостоятельно.

