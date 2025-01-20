Онколог МОНИИАГ рассказала о безопасности внутриматочных спиралей для женщин

Среди известных методов контрацепции внутриматочная система (ВМС) занимает одно из первых мест в мире по своей эффективности, распространенности и длительности защиты от незапланированной беременности. Частота применения его в нашей стране составляет 33–36%. Тем не менее, у многих женщин возникает вопрос, сможет ли женщина без проблем стать мамой после извлечения спирали, и не повлияет ли она на общее здоровье, особенно с позиции онкологического риска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В идеале каждая беременность должна быть желанной и запланированной, поэтому с каждым годом все большее количество женщин выбирают именно этот простой, экономичный и эффективный вид контрацепции. На сегодня это уже более 150 млн женщин во всем мире. Уже через 6 месяцев после извлечения ВМС у 67% женщин полностью восстанавливается фертильность, а через 12 месяцев — у 90%. Низкие дозы гормонов, которые и предупреждают беременность, оказывают минимальное влияние на гормональный фон, так как действуют местно, а не системно», — считает врач акушер-гинеколог, онкогинеколог Анна Черешневская.

Как рассказала врач МОНИИАГ, использование ВМС оказывает протективное действие в отношении, например, рака эндометрия, а отдельные виды ВМС показали свое влияние на уменьшение частоты рака яичников, рака шейки матки и новообразований эпителия.

Врач подчеркнула, что использование некоторых видов спиралей является оптимальным вариантом органсохраняющего лечения на начальных стадиях заболевания у пациенток репродуктивного возраста с раком эндометрия, которые хотят в дальнейшем реализовать детородную функцию. Их использование приводит в ряде случаев к ремиссии болезни, создавая тем самым репродуктивное окно для возможности наступления спонтанной беременности или для достижения беременности посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Врач Черешневская отметила, что при соблюдении всех правил использования ВМС с учетом срока ношения и своевременной замены устройства, показаний и противопоказаний к данному методу контрацепции, его можно считать безопасным.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.