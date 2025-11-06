Онколог Черемушкин назвал причины рецидива рака у Николаева и Попова

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал, что в онкологии всегда сохраняется риск рецидива, поскольку опухолевые клетки могут долго оставаться незамеченными в организме, сообщает aif.ru .

Врач пояснил, что в онкологии не существует понятия полного выздоровления — всегда остается вероятность возвращения болезни. По его словам, опухолевые клетки способны отделяться от первичного очага, мигрировать по организму и долгое время находиться в состоянии покоя, оставаясь недоступными для иммунитета и методов лечения.

«В онкологии нет понятия выздоровление. Когда появляется опухоль, клетки формируют первичный очаг, они же начинают отрываться. Такие клетки могут осесть в других органах, выпасть из поля зрения иммунитета и со временем «засыпать». В состоянии покоя они недоступны не только для иммунитета, но и для других методов лечения. Поэтому и бывает возврат болезни», — отметил Черемушкин.

Онколог добавил, что рецидив может быть связан и с генетической предрасположенностью. Ранее Черемушкин сообщал, что человек может не подозревать о наличии рака кишечника до 10 лет.

4 ноября стало известно о смерти актера и телеведущего Юрия Николаева из-за рецидива онкологического заболевания. За несколько дней до этого, 28 октября, от рецидива рака скончался актер Роман Попов.

