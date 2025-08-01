Онколог Басанов: у некоторых курильщиков ДНК не повреждается фатально

Ученые подтвердили прямую связь между курением и мутациями в легких, однако у части курильщиков организм способен компенсировать вред табачного дыма, сообщил РИАМО врач-онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м.н Руслан Басанов

«Табачный дым действительно повреждает ДНК — но не всегда фатально. Ученые долго пытались понять, как именно курение провоцирует рак. Оказалось, что ключевым механизмом являются мутации в ДНК клеток легких. Недавно появившаяся технология сверхточного секвенирования позволила впервые сравнить число мутаций у курильщиков и некурящих», — сказал Басанов.

Он добавил, что исследование включало две группы: людей, никогда не куривших, и тех, кто выкуривал более 100 пачек сигарет в год.

«Было выявлено: у курильщиков мутаций в легочных клетках значительно больше, и многие из них имеют характерный „табачный“ генетический след. Это подтверждает связь между курением и раком легких», — отметил онколог.

Басанов уточнил, что неожиданный результат исследования заключался в другом. У некоторых людей, несмотря на длительный стаж курения, не наблюдалось дальнейшего нарастания мутаций.

«Ученые предполагают, что у этих „стойких“ курильщиков более эффективно работают механизмы восстановления ДНК и нейтрализации токсинов. Возможно, именно благодаря этому они избегают развития рака — несмотря на высокий риск», — заключил врач.

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Он направлен на повышение уровня осведомленности населения об этом заболевании, о его влиянии на здоровье человека и общества, факторах риска, способах его выявления, профилактики и лечения.