Онколог Басанов: рак легких у некурящих вызывают гены, радон и даже фитотерапия

Пассивное курение лишь частично объясняет случаи рака легких у некурящих, сообщил РИАМО врач-онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м.н Руслан Басанов.

«Хотя пассивное вдыхание табачного дыма действительно вредит здоровью, его вклад в накопление мутаций оказался минимальным. Он скорее влияет на общее состояние организма, нежели провоцирует злокачественные трансформации. Но пассивное курение тоже связано с укорочением теломер, а значит — с ускоренным старением клеток», — сказал Басанов.

Он также добавил, что среди причин, провоцирующих рак у некурящих, выделяют:

— наследственность: наличие рака легких у родственников первой линии повышает вероятность заболевания;

— воздействие радона: этот природный газ, накапливающийся в домах, признан канцерогеном;

— асбест и другие химикаты: длительный контакт с промышленными веществами увеличивает риск;

— фитотерапия с аристолоховой кислотой: в некоторых регионах мира использование таких средств вызвало всплеск мутаций у пациентов.

«Кроме того, у некурящих чаще выявляют так называемые „драйверные мутации“ — одиночные генетические сбои, запускающие рост опухоли. В отличие от множества мелких повреждений у курильщиков, эти мутации формируют иной тип рака, который может развиваться быстрее и молниеносно», — уточнил онколог.

По словам Басанова, женщины и жители Азии болеют чаще, чем другие группы, и это тоже связано с биологическими и генетическими особенностями. Например, у азиатских некурящих женщин рак легких может развиваться без явного воздействия канцерогенов.

«Это может быть обусловлено как генетической предрасположенностью, так и культурными особенностями, например, использованием традиционных лекарств или приготовления пищи в плохо вентилируемых помещениях», — заключил врач.

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Он направлен на повышение уровня осведомленности населения об этом заболевании, о его влиянии на здоровье человека и общества, факторах риска, способах его выявления, профилактики и лечения.